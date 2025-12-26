Türkiye çorap sektörünün duayenlerinden, Çelik Çorap Kurucusu, TBMM Onur Ödülü Sahibi, eğitim gönüllüsü hemşehrimiz Haydar Ali Öztaş’ın oğlu Mehmet Öztaş (57), gece saat 02.07’de karaciğer kanseri tedavisi görmekte olduğu Şişli Amerikan Hastanesi’nde hayata veda etti.
Sezin-Haydar Ali Öztaş çiftinin oğulları, Ayla Öztaş’ın eşi, Lara, Alara ve Ali Öztaş’ın babaları olan Mehmet Öztaş’ın cenazesi, dün Florya Yeni Cami’de ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Edirnekapı Sakızağacı Mezarlığı’nda toprağa verildi.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
Muhabir: Haber Merkezi