Çorum merkeze bağlı Çalyayla köyünden gelme, Zeynel hocanın oğlu, Satı Kaya'nın eşi, Bahçelievler Mahallesi eski muhtarı Hasan Kızıltepe, Hüseyin Kızıltepe, Necati Kızıltepe, Naim Kızıltepe, Halime Kızıltepe ve Cevriye Aykaç'ın kardeşleri, Eray Kızıltepe ve Gülay Özdemir'in babaları, Kenan Özdemir'in kayınpederi Hoca Mehmet Kızıltepe vefat etti.

Merhumun cenazesi bugün ikindi namazının ardından Akşemsettin Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUMHABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ