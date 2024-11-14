Alınan bilgiye göre A.K.(15) ile abisi D.K.(24) arasında Üçtutlar Mahallesi Fatih 6. Sokak'ta bulunan ikametlerinde bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine kardeşi A.K.’nin üzerine yürüyen D.K., iddiaya göre masada bulunan bıçağın bacağını kesmesi sonucu yaralandı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı D.K., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, kardeşi ise ifade işlemleri gereği Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK