Türkiye Atletizm Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Turkcell U23 Türkiye Atletizm Şampiyonası Bursa’da yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda sporcunun ter döktüğü şampiyonada Çorum’u Fikri Asım Gençlik Spor Kulübü’nden Mehmet Kalyoncu temsil etti. Şampiyonanın ilk gününde 1500 metre yarışlarında koşan Mehmet Kalyoncu bu kategoride Türkiye üçüncüsü olurken, şampiyonanın son gününde ise gerçekleşen 3000 metre yarışlarında tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu olmayı başardı.