Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) üyesi Mücahit Keskinel’in (Necatibey Gömlek sahibi) kayınpederi, öğretmen Hüseyin Güler’in ve Mustafa Güler’in babası, İskilip Milli Eğitim Müdürlüğü’nden emekli Mehmet Güler vefat etmiştir.

Merhum Mehmet Güler’in cenazesi, 14 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 10.00’da Mezarlıklar Müdürlüğü’nden alınarak İskilip Şeyhyavsi Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecektir.

Çorum Haber, merhuma Allah’tan rahmet, başta Güler ve Keskinel aileleri olmak üzere tüm yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diler.