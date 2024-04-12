Çorumlu milli badmintoncu Mehmet Can Töremiş, başarılarına iki Türkiye şampiyonluğu daha ekledi.

Osmancık Barış Boyar Badminton Spor Kulübü sporcusu Mehmet Can Töremiş, Bursa’da düzenlenen 17 Yaş Altı Türkiye Şampiyonasında çifte birincilik kazandı.

Tek erkeklerde, tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu olan Mehmet Can Töremiş, çift erkeklerde de Erzincan Türk Telekom Spor Kulübü’nden partneri Gökay Göl ile birlikte mücadele etti. Töremiş ve Göl, tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonluğunu kazandılar.

Mehmet Can Töremiş, elde ettiği bu başarılarla milli takıma seçilmeyi garantiledi.

Osmancık Barış Boyar Badminton Spor Kulübü sahibi ve antrenörü Barış Boyar, kendilerine her zaman destek olan Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gölgör ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlara teşekkür etti.