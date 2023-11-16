Tahmini Okuma Süresi: dakika

Badminton Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan 19 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası, Samsun’da yapıldı. Çorumlu sporcular 1 birincilik, 1 ikincilik, 1 de üçüncülük madalyası kazanırken, Mehmet Can Töremiş, çift erkeklerde altın madalyanın sahibi oldu.

İlkadım Okçuluk Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonaya 60 ilden, 240 kulüpten 650 sporcu katıldı. Osmancık Barış Boyar Badminton Akademisi’ne bağlı 10 kulüpten toplam 11 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada, Osmancık Koyunbaba Badminton Spor Kulübü sporcularından Mehmet Can Töremiş tek erkeklerde Türkiye üçüncüsü olurken, çift erkeklerde ise Samsun Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nden partneri Buğra Aktaş ile birlikte Türkiye şampiyonluğunu kazandı.

Osmancık Koyunbaba Badminton Spor Kulübü’nden Beren Aşkar da, Samsun Büyükşehir Belediyespor’dan partneri Naz Acu ile birlikte çift bayanlarda Türkiye ikinciliğini elde etti.

Osmancık Barış Boyar Badminton Akademisi Sahibi ve antrenörü Barış Boyar, şampiyonada derece yaparak madalya kazanan Mehmet Can Töremiş ve Beren Aşkar’ı tebrik ederken, yaptıkları çalışmalarda verdikleri desteklerden dolayı AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Cebeci, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ve Federasyon Başkanı Ercan Yıldız’a teşekkür etti.