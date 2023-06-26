Osmancık Koyunbaba Badminton Spor Kulübü’nün milli badmintoncularından Mehmet Can Töremiş, bu ay içerisinde Bulgaristan’da düzenlenen iki farklı turnuvada şampiyon olduktan sonra bu kez Sırbistan’ın Novisad şehrinde yapılan Serbian U17&Youth International 2023 Turnuvasında, partneri Aysu Aslan’la birlikte karışık çiftlerde ikinciliği elde edip gümüş madalya kazandı.

Milli badmintoncu Mehmet Can Töremiş madalyaya doymuyor. Bu ay başında Bulgaristan’da U17 ve U19 yaş kategorilerinde olmak üzere iki ayrı turnuvada ülkemizi temsil eden ve şampiyon olan Mehmet Can Töremiş, bu kez Sırbistan’da madalya için kürsüye çıktı.

Osmancık Koyunbaba Badminton Spor Kulübü’nün milli badmintoncularından Mehmet Can Töremiş, Sırbistan’ın Novisad şehrinde yapılan Serbian U17&Youth International 2023 Turnuvasında Türkiye’yi temsil etti.

Töremiş, Samsun Büyükşehir Belediyespor’dan partneri Aysu Aslan ile birlikte, karışık çiftlerde finale kalma başarısı gösterdi. Finalde yenilen Töremiş-Aslan çifti ikinci olup Türkiye’ye gümüş madalya kazandırdı.

Barış Boyar Badminton Akademi sahibi ve aynı zamanda antrenör Barış Boyar, gümüş madalya kazanan Mehmet Can Töremiş ve Aysu Aslan’ı tebrik eterken, kendilerine her zaman verdikleri destekten dolayı Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay’a, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör’e, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Cebeci’ye, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’a ve Milli Takım Antrenörü Yaşar Kaya’ya teşekkür etti.