Mehmet Aluç'un cenazesi geçtiğimiz gün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Delice’nin Akboğaz köyünde defnedildi.
Cenaze namazına, Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, Belediye Başkanı Muhsin Dere, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, SGK İl Müdürü Ömer Tök, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Fehmi Vargeloğlu, MHP İl Genel Meclis Üyeleri Duran Baysa, Salih Gardaş, MHP İlçe Başkan Vekili Hulusi Muslu, ailesi ve sevenleri katıldı.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
Editör: HABER MERKEZİ