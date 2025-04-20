Ağustos ayında ilçeye gelerek görevine başlayan Teğmen Hasan Yıldırım, Sungurlu’da görev yaptığı için mutlu olduğunu ve burada güzel anılar biriktirdiğini söyledi. Yıldırım, “Sungurlu’da 1 yıl görev yaptım. Burada görev yapmaktan dolayı çok mutluyum. Sungurlu şirin bir ilçe ve insanları sıcak kanlı. Burada güzel anılar ve dostluklar edindim. Sungurlu her zaman kalbimin bir köşesinde olacak. Allah’a emanet olun.” dedi.

Aslen Adana’lı olan ve Mersin’de yaşayan Hasan Yıldırım, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Siyaset ve Kamu Yönetiminden mezun oldu. Üniversiteyi üçüncülükle bitirdi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ