2021-2022 Sezonunun ara transfer döneminde geldiği Ahlatcı Çorum FK’dan sonraki sezonun devre arasında ayrılarak Sakaryaspor’a transfer olan, bu sezonu ise 3.Lig ekibi Hacettepespor’da tamamlayan Mehmet Akyüz, Ahlatcı Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Sakaryaspor’a antrenör oldu.

Sakaryaspor’da, Pazar günü Tuzlaspor’la oynanan maçtan sonra teknik direktör Tuncay Şanlı’nın görevine son verilmesi üzerine takımın başına Coşkun Demirbakan getirilirken, Demirbakan’ın yardımcılarından biri de Mehmet Akyüz oldu. Mehmet Akyüz gibi Sakaryaspor’un eski futbolcularından Levent Demiray da ekipte yer alıyor.