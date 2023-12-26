İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi Tiyatro ekibinin İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un cenazesinin Beyazıt Camisi'nden kaldırılışını temsilen bir kesit sahnelediği programa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti genel başkanvekilleri ve genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları ile ülkenin dört bir yanından gelen partili gençler katıldı.



Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinliği kapsamında düzenlenen resim, şiir ve mektup yarışmasında dereceye girenlere ödülleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi. Buna göre "100'ümüzden Akif'e" konulu şiir yarışmasında birinci olan Gizem Akgün, resim alanında birinci olan Halil Alan ve mektupta birinci olan Feyza Nur Özçelik Ünal ödül aldı. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan’ın "fetih müjdecisi" olarak nitelendirdiği sembol anahtarı alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerin önemine vurgu yaparak "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız”dedi.



Çorum Belediye Başkanı Aşgın da etkinlikle ilgili paylaşımında; “Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Erdoğan'ın da teşrifleriyle ecdada ve onun yadigarına sahip çıkan Çorum AK Gençlikle İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı'na katılım sağladık. Büyük şair, mütefekkir ve şahsiyet Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle yad ediyor; bu vesileyle vatanı borçlu olduğumuz aziz şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum.

BAKANLARA LEBLEBİ

Öte yandan anma etkinlikleri kapsamında Ankara ATO Congresium’da iller tarafından stant açılarak yapılan çalışmaların da tanıtımı yapıldı. Çorum Belediyesi de İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’un yâd edildiği etkinliklerde stant açarak hem çalışmalarını tanıttı hem de standa gelenlere leblebi ikram etti.



Buna göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Vedat Işıkhan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Altındağ Belediye Başkanı hemşehrimiz Asım Balcı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Ankara Başkanı Hakan Han Özcan ve Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Argon Ersoy da Çorum Belediyesi standını ziyaret eden isimler arasında yer aldı.