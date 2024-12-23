YRP MKYK Üyesi ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Ferhat Uysal'ın da katılımıyla gerçekleştirilen kongrede tek liste ile kongreye giden Mehdi Bolat başkan seçildi.

Kongreye Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, YRP Yozgat İl Başkanı Süleyman Adıgüzel, AK Parti İlçe Başkanı Mücahit Gürsoy, MHP İlçe Başkanı İsa Duru, YRP Sorgun ve Aydıncık ilçe başkanları, sivil toplum kurulu temsilcileri, muhtarlar ve parti üyeleri katıldı.

Kongrede konuşma yapan Mehdi Bolat, birlik ve beraberlik mesajı vererek tüm katılımcılara teşekkür etti.

Kaynak: haberalaca