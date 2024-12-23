OKA’nın 2024 Yılı Katma Değerli Üretim ve İhracatın Geliştirilmesine Yönelik Teknik Destek Programı çerçevesinde hazırlanan proje, Alaca’daki işletmelerin ihracat kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Proje sözleşmesi, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ile Alaca TSO Yönetim Kurulu Başkanı Günser Şirin tarafından imzalandı.

Alaca TSO Başkanı Şirin, proje kapsamında odaya kayıtlı üyelere yönelik dış ticaret eğitimi ve danışmanlık hizmeti verileceğini belirterek: “Eğitimler ve danışmanlık ücretsiz olacak. Projemizin hazırlanmasında emeği geçen Genel Sekreterimiz Fatih Arslan’a, projemizi kabul eden ve destek sağlayan Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’na teşekkür ederim” diye konuştu.

Projenin uygulama sürecinin 2025 yılı itibarıyla başlayacağını belirten Şirin, “İhracat yapmak isteyen üyelerimizi bu eğitime katılmaya davet ediyorum. Özellikle soğan ve tarım ürünlerimizin yoğun olduğu bölgemizde ihracatın aracılarla değil bizzat üyelerimiz tarafından yapılması için başlattığımız projemizin ilçemize ve üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Editör: Haber Merkezi