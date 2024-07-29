Yeni sezonda Çorum'u Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde (BAL) temsil etmeye hazırlanan Mimar Sinanspor'da altyapı antrenörlüğü görevine önemli bir isim getirildi. Kulüp'ten yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonunda ilimizi BAL'da ve yerel liglerde temsil edecek olan takımımızın Altyapı Koordinatörlüğü görevine daha önce Sadık Tahir Bıyıkoğlu hocamız ile anlaşmıştık. Bıyıkoğlu'nun ardından altyapı için hummalı bir çalışma gerçekleştiren yönetimimiz, Altyapı Koordinatörlüğümüz öncülüğünde uzun yıllar Çorum futboluna hem futbolcu, hem de antrenör olarak başarılı hizmetlere imza atan ve en son H.E.Kültürspor'u çalıştıran değerli hocamız Medet Aylar ile anlaşma sağlandı. Aylar'ın görev yapacağı yaş kategorisi önümüzdeki günlerde netleşecektir" ifadelerine yer verildi.

Editör: RIFAT KARA