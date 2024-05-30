Çorum’un Mecitözü ilçesinde okul servisinde bulunan yangın söndürme tüpünden sızan kimyasal tozdan etkilenen 8 çocuk tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre Süleyman Ö.’nün kullandığı öğrenci servisi, İbek Köyü’nden aldığı öğrencileri Koyunağılı Köyü’ne getirdiği esnada serviste bulunan yangın söndürme tüpünün piminin çıkması sonucu S.Ş.(9), P.E.(9), A.O.E.(13), A.M.G.(13), R.E.(9), C.G.(10),N.Ç.(11) ve C.Ç.(9) yayılan kimyasal toza maruz kaldı.

Kimyasal tozdan etkilenen 8 çocuk Mecitözü Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan çocukların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Editör: Haber Merkezi