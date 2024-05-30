Çorum'un Alaca ilçesinde bir işçi çalıştığı inşaatın 3. katından düşerek yaralandı. Düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre Yıldızhan Mahallesi Mermer Sokak'ta bulunan bir inşaatta kalıp sökümü yapan Suriye uyruklu Hasan El Abdul Vehhab (27) 3. kattan zeminde bulunan tuğlaların üstüne düştü.

Vehhap'ın düştüğünü gören diğer işçilerin ihbarı ile olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı işçi sağlık ekiplerince kaldırıldığı Alaca Devlet Hastanesi'nden doktorların müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

İşçinin düştüğü an çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı.