Çorum-Mecitözü Karayolu Elvan Çelebi Köyü yakınlarında Osman A. (60) idaresindeki 60 DV 964 plakalı otomobil ile Ahmet Ü. (58)'in kullandığı 19 BP 370 plakalı otomobil çarpıştı.

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İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerle birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan Mine A. (51) ve Gülten Ü. (57), yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastaneye kaldırıldı.

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Yaralılardan durumu ağır olan Osman Akar, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ayrıca etkili olan dolu ve yağmur yağışı nedeni ile merkez ve ilçelerinde meydana gelen 4 ayrı trafik kazasında yaralanan 7 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

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Editör: HABER MERKEZİ