MECFED Çorum Şube Başkanı Kemal Tepe ve Ata Sporumuz Güreşi Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Uğur Çadır’ın önderliğinde gerçekleşen karakucak güreşleri Pazar günü Mecitözü İlçe Sahası’nda gerçekleşti. Saat 10.00’da başlayan güreşleri CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Ümit Er, Mecitözü Belediye Başkan Vekili Erdal Yüksel, Mecitözü CHP İlçe Başkanı Ahmet Bilgin, Gençlik ve Spor Şube Müdürü Rıfat Ceylan ve çok sayıda güreş tutkunları izledi. Minik ve yıldız olmak üzere 2 kategoride gerçekleşen karakucak güreşleri 11 sıklette yapıldı. Kemal Tepe, Uğur Çadır, Ömer Aydoğdu ve Fatih Topuz’un tertip komitesi olarak görev aldı.

Çekişmeli geçen güreşler sonunda minikler kategorisinde dereceye giren sporcular şu şekilde oluştu;

30 kilo: 1.Abdulhakim Ayvalı, 2.Ahmet Çeker, 3.Halit Kılıç ve Seyfullah Hatemoğlu.

35 kilo: 1.Abdulhamit Çeker, 2.Sefa Dölcü, 3.Ertuğrul Kahveci ve Efe Gözübüyük.

40 kilo: 1.B.Veli Kürpeş, 2.Taha Bozkuş, 3.Eren Çam ve M.Baki Ayvalı.

45 kilo: 1.Abdullah Kuşak, 2.Umut Çökdükçü, 3.Efe Çelik ve Akif Kuzucu.

50 kilo: 1.Yiğit Demir, 2.Yiğit Bakır, 3.M.Ali İltir ve Necati Bozkurt.

60 kilo: 1.Ömer Faruk Ömüral, 2.A.Buğra Sarı, 3.Yusuf Keskin ve Batuhan Özkaya.

70 kilo: 1.Yiğit Okul, 2.Mert Özboyalı, 3.Emir Yıldız ve Furkan Altuntaş.

Yıldızlar kategorisinde ise sıkletlerinde dereceye giren güreşçiler şu şekilde;

55 kilo: 1.Emir Eraslankılıç, 2.Ömer Faruk Aslan, 3.Hamza Kambur ve Emre Yalçın.

60 kilo: 1.Berkay Kürpeş, 2.Berat Kaan Atabek, 3.Onur Demir ve Ali Yağlı.

65-70 kilo: 1.Muhsin Bakbak, 2.Eyüp Ertaşmış, 3.Batuhan Tarhan ve Ö.Faruk Özdemir.

+80 kilo: 1.M.Can Avcı, 2.S.Emre Albayrak, 3.Y.Emre Çimen ve Taha Tiryaki.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalyaları verildi.