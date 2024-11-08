Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde düzenlenen basın açıklamasında konuşan Eğitim-İş Çorum Şube Başkanı Tuba Üreyen, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) öğretmen açığı, derslik yetersizliği ve plansız atamalar gibi yıllardır çözüm bulamadığı sorunların, eğitim sistemine ağır bir yük bindirdiğini dile getirdi.

Bu sorunlar nedeniyle birçok öğretmenin norm fazlası durumuna düşürüldüğünü ve istemedikleri halde farklı bölgelere atandığını belirten Üreyen, MEB'in bu plansız uygulamalarının hem öğretmenlerin düzenini bozduğunu hem de öğrencilerin eğitim sürecini sekteye uğrattığını ifade etti.

“MEB’İN BECERİKSİZLİĞİNİN BEDELİNİ ÖĞRETMENLER VE ÖĞRENCİLER ÖDÜYOR!”

Eğitim-İş olarak, bu keyfi uygulamalara karşı öğretmenlerin yanında durmaya devam edeceklerini vurgulayan Tuba Üreyen açıklamasını şöyle sürdürdü: “Milli Eğitim Bakanlığının yıllardır çözüme kavuşturamadığı derslik yetersizliği, öğretmen açığı, plansız atamalar ve yönetim kadrosundaki keyfi uygulamalar; öğretmenleri norm fazlası haline getirip, zorunlu resen atamalara tabi tutmaya devam ediyor.

Her sene daha karmaşık bir hale gelen proje okulları, partizanca yapılan atamalar, seçmeli derslerdeki plansızlık ve sürekli değişen ders saatleri gibi sorunlar, eğitim sisteminin temel taşı olan öğretmenleri zorunlu göçe zorlamaktadır.

Öğretmenler, hayat düzenlerini altüst eden bu zorunlu atamalar nedeniyle sürekli yer değiştirmek zorunda kalırken, öğrenciler de sık sık öğretmen değişikliği yaşamakta, eğitim süreçleri zarar görmektedir. MEB'in plansızlık ve öngörüsüzlüğü yüzünden oluşan bu norm fazlası problemi, yalnızca öğretmenlerin değil, öğrencilerin de eğitim hakkına zarar vermektedir. Eğitimde sürekli değişikliklerle dayatılan bu güvencesizlik, öğretmenlerin mesleki huzurunu ve verimliliğini düşürmekte, ülkenin dört bir yanında eğitimin niteliğine darbe vurmaktadır.

“YENİ BİR DÜZENLEME YAPILMASI ZORUNLU HALE GELDİ”

Bu sorunun köklü ve kalıcı bir şekilde çözülmesi, öğretmenlerin zorunlu atamalara mahkûm edilmeden görevlerini güven içinde yapabilmesi için MEB'in sorumluluk alması gerekmektedir. Özellikle öğretmen açığının yoğun olduğu bölgeler için teşvik edici ve kalıcı önlemler alınmalı; öğretmenlerin özlük haklarını, yaşam düzenlerini ve eğitimde sürekliliği koruyacak sürdürülebilir bir çözüm geliştirilmelidir.

Norm kadro uygulamaları, alınan kararlar ve yapılan uygulamalarla öğretmenleri huzursuz eden, içinden çıkılmaz hale gelen, keyfi ve sübjektif yaklaşımlara neden olmaktadır. Bu nedenle, hukuki açıdan açık, anlaşılır, karar ve uygulamaları denetlenebilir, güvenilir ve istikrarlı hükümler içeren yeni bir düzenleme yapılması artık zorunlu hale gelmiştir.

“ZORUNLU RESEN ATAMALARA KARİIYIZ”

Eğitim-İş olarak, MEB’in yarattığı sorunları öğretmenlerin sırtına yükleyerek yapılan zorunlu resen atamalara karşı olduğumuzu ve bu dayatmaların son bulması için mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuna duyururuz. Eğitimdeki her krizin yükünü öğretmenlere fatura eden yaklaşımların karşısında, öğrencilerimiz ve eğitim çalışanlarımız adına haklarımızı savunmaktan vazgeçmeyeceğiz.”