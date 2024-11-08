Kısa adı İMVAK olan İmam Hatip Lisesi ve İlahiyat Fakültesi Kurma ve Koruma Vakfı’nın Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı ile işbirliği protokolü çerçevesinde, bu haftaki konferans, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Metin Uar tarafından verilecek.

İMAK Mütevelli Heyeti adına bir açıklama yapan E.Öğr.Gör. Ali Ilıca, bu akşam saat 19.30’da İMVAK Salonu’nda verilecek konferansın konusunun, “Komplo ve Gerçeklik Arasında Siyonizm: Filistin’i Anlamak” olduğunu bildirdi.