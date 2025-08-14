Cumhuriyet Halk Partisi’nin olağan merkez ilçe kongresi öncesi yapılacak olan delege seçimleri, Çorum’da büyük bir hareketliliğe neden oldu.

“Mavi Liste” ile yola çıkan Ali Çan, partinin tüm üyelerine ulaşarak destek talebinde bulunuyor.

Bahabey Caddesi üzerinde seçim ofisinden çalışmalarını sürdüren Mavi Liste ekibi, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Aziz Önal, Kale Mahallesi Muhtarı Dudu Sir ve Yavruturna Mahallesi Muhtarı Metin Kaşar’ı ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

CHP önceki dönem İl Başkanlarından Cengiz Atlas ile de görüşen Mavi Liste ekibi, kahvehane, çay ocağı ve esnaf ziyaretlerinde bulunarak hem sorun ve talepleri dinledi, hem de istişarelerde bulundu.

CHP Merkez İlçe Başkan Adayı İnşaat Mühendisi Ali Çan, partiyi iktidara taşımak için elinden gelen tüm gayreti göstereceğini söyledi.

Ali Çan, “Hedefimiz nettir: Mahalle mahalle, sokak sokak, ev ev dolaşıp halkımızın sesini dinleyeceğiz. Gece gündüz demeden çalışacağız. Önümüzdeki ilk seçimlerde Çorum’da en az iki milletvekili seçtirip Çorum Belediyesini kazanacağız. İktidar yürüyüşümüzün meşalesini Çorum’dan yakacağız” dedi.

Ali Çan, “Bu yürüyüş, umutla, inançla, dayanışmayla yazılacak yeni bir hikâyenin ilk adımıdır. Bu bir kişisel hedef değil, bu bir koltuk mücadelesi değil. Bu, omuz omuza vererek kuracağımız bir geleceğin çağrısıdır. Örgütümüzün tüm renklerini, tüm seslerini birleştirerek, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden; birlik içinde, kardeşlik içinde yeni bir yola çıkıyoruz.

Gençlerin hayalini, kadınların gücünü, emekçilerin alın terini bu yönetime taşıyacağız. Şeffaf, katılımcı, ulaşılabilir bir ilçe örgütü kuracağız. Çünkü biz, bu şehri birlikte yönetmeye, birlikte dönüştürmeye talibiz” ifadesini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi