CHP’de olağan kongreler öncesi mahalle delege seçimleri başlıyor. Seçimler 17 Ağustos 2025 Pazar Günü Kale Mahallesi ile başlayacak. Delege seçimleri Sıla Düğün Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Merkez İlçe Başkanlığına adaylığını açıklayan Resul Yiğitoğlu, parti yöneticileri ve çalışma arkadaşları ile birlikte üyelere ulaşmak amacıyla sivil toplum kuruluşlarını, muhtarlık binalarını, esnafı ve vatandaşları ziyaret ediyor.

Ziyaretlerde Merkez İlçe Başkan Adayı Resul Yiğitoğlu’na; İl Başkanı Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, İl Gençlik Kolları Başkanı Arzum Meryem Akdoğan, Merkez İlçe Gençlik Kolları Kıvanç Azman, Halk-Lis İl Başkanı Benan Sir ile bazı partililer eşlik etti.

Resul Yğitoğlu, şeffaf, katılımcı, toplumun tüm kesimlerine hitap eden, genç, dinamik ve partiyi seçimlere hazırlayacak bir yönetim oluşturacaklarını bildirerek, tüm üyelerin desteğini istedi.

Muhtarlık binalarını, kahvehaneleri ve esnafı ziyaret eden Sarı Liste ekibi, ayrıca diğer Merkez İlçe Başkan Adayı Ali Çan’ın seçim ofisine de uğrayarak başarılar diledi, birlik ve beraberlik görüntüsü verdi.

“Hak-hukuk-adalet temelinde mücadele” vurgusu yapan Resul Yiğitoğlu, “Ülkemizin ve partimizin aydınlık geleceği için katılımcı demokrasiyi sağlamak, hak, hukuk ve adaleti tesis etmek, emeğin en yüce değer olduğunu bir kez daha yüksek sesle haykırmak ve umudumuzu yeşertmek için ilk basamak olan mahalle delege seçimlerine katılmanız ve seçimimizi demokrasi kuralları çerçevesinde yapmamız hayatı önem taşımaktadır. Bizler, tarih yazmış, milletimizin tek umudu Cumhuriyet Halk Partisi’nin neferleriyiz. Yeniden rotamızı oluşturup bütün kararlılığımızla mücadeleye devam etmek zorundayız. “SARI LİSTE”ye desteğinizi bekliyoruz” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi