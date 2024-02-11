10-11 Şubat tarihlerinde, 36 takımdan 180 sporcunun katılımıyla Çorum'da düzenlenen Masa Tenisi Süper Lig 4.Etap Müsabakaları için Çorum'a gelen Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Oktay Çimen ve yönetim kurulu üyeleri, Cumartesi günü de Şubat ayı yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdiler.

Federasyon Başkanı Oktay Çimen başkanlığında, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıya, Çorumlu yönetim kurulu üyesi Nadir Solak da katıldı. Toplantıda, yönetimin gündemindeki konular konuşulup karara bağlandı.

Editör: RIFAT KARA