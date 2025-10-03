Marmara Denizi’nde Tekirdağ açıklarında dün saat 14.55’te meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. AFAD, depremin merkez üssünü Marmaraereğlisi’nin 18.24 kilometre açığı olarak açıkladı. Sarsıntı, yerin 6.71 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Deprem, Trakya’nın tamamı ve İstanbul’un her iki yakasında şiddetli şekilde hissedildi. Vatandaşlar ev ve iş yerlerinden sokaklara çıkarken, okullar tahliye edildi. İstanbul Valisi Davut Gül, panik nedeniyle 17 kişinin yaralandığını, 4 bina için hasar ihbarı alındığını açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise “AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır” dedi.

UZMANLAR NE DEDİ NİSANDAKİ DEPREMİN ARTÇISI

* Prof. Dr. Süleyman Pampal: Silivri’de 23 Nisan’da 6.2 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Bu son deprem onun olduğu yerin doğu tarafında bir yerde görünüyor. Bölgede 1912, 1935 ve 1970’lerde de şiddetli depremler olmuştu. 23 Nisan’daki 6.2’lik Silivri depremi önemli bir enerji boşalmasına yol açtığı için bu son deprem çok fazla kaygılandırmadı beni. Nisandaki depremin artçısı olarak da değerlendirilebilir.”

KUZEY ANADOLU FAYINDA

* Prof. Dr. Şükrü Ersoy: “Kuzey Anadolu fayının üzerine denk geliyor. Deprem bilimciler olarak fay uçlarını sevmeyiz. Ama bu deprem fayın uç taraflarında olmasına rağmen devamında önemli bir deprem daha beklemiyoruz. 23 Nisan’daki depremin uzantısında gerçekleşen bir deprem. Dolayısıyla o depremin artçısı diyebiliriz.”

HER AN BÜYÜK BİR DEPREM OLABİLİR

* Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, “Arkadaşlar, bu fay aktif ve KAF’ın kuzey kolu. Her an büyük bir deprem olabilir. 14 milyon senedir oluyor, daha da olacak. Beklenen Marmara depremi açısından diyorsanız maalesef olacak. Er veya geç hazır olun ve İstanbul’u depreme hazırlayın” dedi.

BÜYÜK DEPREMLE ALÂKASI YOK

* Prof. Dr. Şener Üşümezsoy: “23 Nisan’da Silivri ile Büyükçekmece arasındaki fay kırılmıştı. O fayın batıya doğru uzanan kesiminde, Silivri çukurunda kalan bir segmenti vardı. O segment üzerinde 6.2’lik bir deprem bekliyorduk. Ama bunun büyük İstanbul depremi ile bir alâkası yok.”