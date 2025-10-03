Çorum Eczacı Odası, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda doğayı ve tüm canlıları koruma sorumluluğuna dikkat çekti.

Mesajda, insanlığın vicdanının yalnızca kendi türüne değil, birlikte yaşadığı hayvanlara gösterdiği merhametle ölçüldüğü vurgulandı. Hayvanların satın alınmak yerine sahiplenilmesi gerektiği belirtilerek, “Barınaklarımızda bizleri bekleyen birçok dostumuz, bir gün bir ailenin parçası olabilmek umuduyla yaşamaktadır” ifadelerine yer verildi.

Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün, sokakta hasta, yaralı ya da saldırgan durumda bulunan hayvanların tedavisi için önemli bir görev üstlendiği hatırlatılan açıklamada, belediyenin hayvan barınağının ise “toplumun ortak vicdanının bir göstergesi” olduğu kaydedildi.

Çorum Eczacı Odası açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Hayvanlara gösterdiğimiz sevgi ve şefkat, aslında doğaya ve insanlığa gösterilen saygının bir ifadesidir. Her bir can, yaşam hakkına sahiptir ve bu hak korunması gereken en temel değerlerden biridir. Toplum sağlığına hizmet ederken, hayvanların yaşam hakkını savunmayı da insani ve vicdani bir görev kabul ediyoruz. Meslektaşlarımızı, halkımızı ve tüm kurumlarımızı bu bilinçle hareket etmeye davet ediyoruz.”

Oda, açıklamasını “Hayvanları korumak, yaşamı korumaktır” sözleriyle tamamladı.

Muhabir: SELDA FINDIK