Dünya Çorumlular Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Çorum İl Başkanı Bilgin Sucu, Başkan Yardımcısı Bekir Yalkan ve Çorum Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Muzaffer Kara, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği görevine atanan Doç. Dr. Muhammed Gömeç’i ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Başhekim Gömeç, göreve başlamasının ardından hastane bünyesindeki tüm branş ve bölümlerde yaşanan sorunların çözümü için titizlikle çalıştıklarını belirterek, “Amacımız, hastanemizin hizmet kalitesini artırarak Çorum halkına daha iyi sağlık hizmeti sunmak. Bunun için sorumlularla sürekli iletişim halindeyiz. Toplum olarak herkesin de üzerine düşen kuralları bilinçli şekilde yerine getirmesi büyük önem taşıyor” dedi.

STK’LARDAN BAŞARI DİLEĞİ

Dünya Çorumlular Konfederasyonu adına konuşan Bilgin Sucu, Gömeç’e yeni görevinde başarılar dileyerek, “Çorum için yapacağı çalışmaların önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

Ziyaretin sonunda Gömeç de misafirlerine teşekkür ederek, “Destek ve iyi dilekleriniz bizler için motivasyon kaynağı” ifadelerini kullandı.

