Odabaş, ele geçirilen sahte balların, üç harfli market zincirleri ve diğer marketlerde satışa devam ettiğine dair gelen bilgilere tepki göstererek, “Bu nasıl bir operasyon?” dedi. İlgili birimlerin, sahte balları piyasadan toplaması ve imha etmesi gerektiğini vurguladı.

Sahte bal üretimi yapanların suç işlediğini belirten Odabaş, bu balları alıp satanların da ağır cezalara maruz kalması gerektiğini ifade etti. “Satan üretenden daha büyük suçlu; sahte bal aldıklarını biliyorlar” diyerek, halk sağlığıyla oynayanlara karşı sert önlemler alınması gerektiğini dile getirdi.

Ayrıca, Çorum'da ve Türkiye genelinde marketlerde sahte bal satışı yapıldığını belirten Odabaş, “70 TL'ye satılan ballar, arıcının ürettiği gerçek balın 400-500 TL arasında olduğu bir ortamda, bu düşük fiyatların mantıklı bir açıklaması yoktur. Hepsi hileli şuruplardır” dedi.

Sahte balların geçmişte sokaklarda satıldığını hatırlatan Odabaş, artık faturalı ve etiketli şekilde marketlerde satışa sunulduğunu belirtti. Ürünlerin menşei hakkında soru işaretleri olduğunu söyleyen Odabaş, bu duruma acil müdahale edilmesi gerektiğini yineledi.

Çorum Bal Üreticileri Birliği, bu konudaki duyarlılığı artırmak amacıyla basın yoluyla kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğini açıkladı.

Editör: HABER MERKEZİ