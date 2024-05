Çorum İli Bal Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Odabaş, Türkiye’de gıra sektörünün kanayan yarasının sahte bal meselesi olduğunu belirterek, “Ülkemiz bu meselenin üstesinden gelemeyecek acziyette değildir. Muktedir siyasetin kirli ve bulaşık eli burayı da kirletmektedir. Tükettiği bal ürettiğinden fazla olma garabetine bir son verilmelidir” dedi.

Dünya Arı Günü nedeniyle bir açıklama yapan Odabaş, sahadaki arıcının 200 lira eşiğinde bir kg bal maliyeti ile çalışırken, marketlerde 70 liraya satılan hilkat garibelerine bir an önce son verilmesi gerektiğini söyledi.

70 liraya bal görünümlü sıvıların bal diye satılmasının ticaret ile yakından uzaktan alakasının olmadığını kaydeden Odabaş, “Milletin gözünün içine bakarak milleti aldatma faaliyeti olan bu saçmalığa müsaade eden siyasi kaygı yerin dibine batsın. Vatandaşın ucuz gıda temin etme arayışını sömüren, istismar eden adı bal olan bal görünümlü sıvılara derhal müdahale edilmelidir. Halkın sağlığı ile oynanmasına daha fazla müsaade edilmemelidir. Bu fiili durum bir yandan halkın sağlığı konusu işin bir yönü iken, diğer yandan işine hile katmadan çalışan sahadaki arıcının emeğini, alın terini çöpe atmaktır. İş bununla da bitmemekte. Helal lokma peşinde koşan Anadolu arıcısını bitirerek tamamen fabrikasyon uygulamalara evrilme söz konusudur. Tenkit ettiğimiz sıvılar masumsa eğer kendine uygun bir alan ve isim bulsun ve faaliyetine o mecrada devam etsin, değilse arı görmeyen sıvıların bal diye satılması sahtekârlıktır” dedi.

“ÇORUM’DA PROFESYONEL ARICILIK YOK”

Odabaş, Çorum’da arıcılığın genellikle ikinci iş veya hobi olarak yapılan bir meşguliyet alanı olarak görüldüğünü belirterek, “Çorum özelinde meseleye baktığımızda ilimizde profesyonel arıcılık yok denecek kadar azdır” dedi.

Çorum’da son birkaç yılda “hobi arıcılığının” çok hızlı bir şekilde yaygınlaşmaya başladığını kaydeden Odabaş, “Diğer bir gerçek de, ilimiz dışından gelen, işi arıcılık olan arıcıların ilimiz coğrafyasında aradığını bulmasıdır. İlimiz bu yönü ile bakir bir alan olup işsizliğin azaltılmasında ciddi bir alternatiftir. İlimizde üst seviyede arıcılık yapılabilir ve sektörel bazda ciddi ekonomik kazanımlar elde edilebilir. Ancak bu yönde yapılıyormuş gibi gösterilen, tribüne oynamaktan öteye gitmeyen, tiyatromsu faaliyetlerle bir adım mesafe alınamaz. Paydaşların ötekileştirilmediği, siyasetin kirli elinin bulaşmadığı müstakil zeminlerdeki objektif çalışmalarla yol almak mümkün. Çorum insanının refahına arıcılık tabanlı katkılar sunmak çok kolay ancak fazla emek ve sermaye gerektirmeyecek iyi niyetli yaklaşımları beklemektedir” dedi.

“ZİRAİ İLAÇLAMALAR GECE YAPILMALI”

Bir diğer konunun ise zirai ilaçlamalar olduğunu bildiren Odabaş, “İlaçlamaların her türlüsünün gece yapılması zarureti vardır. Gündüz yapılan zirai ilaçlamalar ülke genelinde on binlerce koloninin sönmesine yol açan ciddi bir olumsuzluktur. Sadece gece yapılacak ilaçlama ile sorun çözülebilecekken bu uygulamaya neden geçilemez, ne engel anlayabilmiş değiliz” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ