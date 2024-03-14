Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde play-off hesapları yapan Ahlatcı Çorum FK, 27.hafta maçında, 16 Mart Cumartesi günü Manisa FK’yı konuk edecek. İki takım tarihlerinde dördüncü kez karşılaşacak olup, geride kalan 4 maçta Manisa ekibinin açık ara üstünlüğü bulunuyor.

İLK KEZ ÇORUM’DA OYNADILAR

Profesyonel liglerdeki 12.sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, Manisa FK ile 3’ü 2.Lig’de olmak üzere bugüne kadar 4 kez karşılaştı. İki takım ilk kez 2019-2020 Sezonunun rakip oldu. 17 Kasım 2019’da, Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda oynanan 2.Lig Beyaz Grup 13.hafta maçını Ege temsilcisi 2-0 kazandı. Ege temsilcisine galibiyeti getiren golleri 54.dakikada penaltıdan Nizamettin Çalışkan, 84.dakikada da Sinan Kurumuş attı. O sezon Manisa FK’da oynayan Ahlatcı Çorum FK’nın bu sezonki kaptanı Ferhat Yazgan, oyuna ikinci yarıda girmişti.

Sezonun kinci yarısında, Manisa’da oynanması gereken 30.hafta maçı ise koronavirüs salgını nedeniyle tüm liglerin iptal edilmesi üzerine oynanamadı.

ÇORUM’DAKİ İKİNCİ MAÇI DA MANİSA ALDI

İki takım, 2020-2021 Sezonunda yine 2.Lig Beyaz Grup’ta rakip oldu. Bu kez 1.haftada, Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan maçı yine Manisa FK kazandı. Siyah-beyazlı ekip, 9.dakikada Zahit Fındık, 36.dakikada Nizamettin Çalışkan ve 79.dakikada Ümit Kurt’un golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı. Çorum temsilcisinin tek golü 12.dakikada Eren Tokat’tan geldi.

Ferhat Yazgan o maçta da yedek kulübesinde yer alırken, oyuna girmedi. Ahlatcı Çorum FK’nın bu sezonun devre arasında Iğdır FK’dan kadrosuna kattığı Hakan Barış ise Manisa FK formasıyla ilk 11’de yer aldı. 20 Eylül 2020’de, Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan maçta Manisa FK’nın başında Ahlatcı Çorum FK’nın şimdiki teknik direktörü Serkan Özbalta yer aldı. O maçta Çorum FK forması giyen Umut Kaya ve Salih Zafer Kurşunlu eski takımlarına rakip oldular.

MANİSA’DAKİ İLK MAÇI DA KAYBETTİK

Sezonun 20.haftasında, Manisa’da oynanan maçta da Ahlatcı Çorum FK puan alamadı. 27 Ocak 2021’de, Mümin Özkasap Stadı’nda oynanan maçta Manisa FK’nın başında yine Serkan Özbalta yer alırken, Hakan Barış ilk on birde forma giydi. Ferhat Yazgan ise 21 numaralı formasıyla yedek kulübesinde oturduğu karşılaşmayı 72.dakikada Okan Eken’in golüyle Manisa FK 1-0 kazandı.

TEK PUAN BU SEZON

Ahlatcı Çorum FK ile Manisa FK bu sezon da Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde rakip oldu. İki takım, ligin 10.haftasında, Manisa’da karşılaştı. Mümin Özkasap Stadı’nda oynanan maçta fileler tam 4 kez havalanırken, özellikle son dakikalar büyük heyecana sahne oldu. Ahlatcı Çorum FK 44.dakikada Ahmet Sağat’la öne geçerken, 90+1’de Jetmir Topalli durumu 1-1 yaptı. Çorum ekibi 90+4’te bu kez Murat Yıldırım’ın golüyle öne geçti ancak 90+8’de Jetmir Topalli yine skora denge getirince karşılaşma 2-2 berabere bitti. Ahlatcı Çorum FK, rakibine karşı rekabetteki tek puanını bu karşılaşmada aldı. Ahlatcı Çorum FK kaptanı Ferhat Yazgan, eski takımına karşı ilk on birde görev yaptı.