Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Manisa FK’nın yeni teknik direktörü belli oldu. Biten sezonu tamamladığı Levent Devrim’le anlaşamayan Manisa FK, geçen sezon Kepez Belediyespor’la 3.Lig şampiyonluğu yaşayan Çağdaş Çavuş’la anlaşma sağladı.

Fikri Bayrıl Tesislerinde, kulüp başkanı Mevlüt Aktan’ın da katıldığı törende 1 yıllık sözleşme imzalayan Çağdaş Çavuş, “Manisa Futbol Kulübü’nde olduğum için mutluyum. Kariyerim ve hedeflerim doğrultusunda çok doğru bir kulüpteyim. Manisa Futbol Kulübü’nün başarısı için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Çok çalışıp sezon sonunda hak ettiğimiz noktada olacağımıza inanıyorum” dedi.