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Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi'nde mücadele eden ve son 3 maçında sadece 1 puan alabilen Ahlatcı Çorum FK, Pazar günü 10.hafta maçında, ligin dişli takımlarından Manisa FK ile deplasmanda karşılaşacak.

Ligdeki son galibiyetini 23 Eylül'de, sahasında Sakaryaspor'a karşı 1-0'lık skorla alan Ahlatcı Çorum FK, sonrasında deplasmanda Bodurmspor'a 2-1 yenilip Bandırma FK 0-0 berabere kalırken, geçen hafta da evinde lider Eyüpspor'a 3-2 yenilmişti. Son 3 maçında 1 puan alabilen kırmızı-siyahlı takım, hafta içerisinde teknik direktör değişikliği yapan Manisa FK karşısında puan ya da puanlar alarak moral bulmak istiyor. Bu doğrultuda, hazırlıklarını tamamlayan Ahlatcı Çorum FK akşam saatlerinde Ankara'dan uçakla İzmir'e, oradan da karayolu ile maçın oynanacağı Manisa'ya geçecek.

Ahlatcı Çorum FK'da, sakatlıkları süren Berkay Can Değirmencioğlu ve Sadık Arda Yılmaztürk forma giyemeyecek.

Son galibiyetini 2 Eylül'de, sahasında Tuzlaspor'a karşı 4-0'lık skorla alan Manisa FK da Çorum ekibi gibi galibiyete hasret. Siyah-beyazlı takım son 5 maçında galibiyet sevinci yaşayamazken, 3 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Hafta başında teknik direktör Osman Zeki Korkmaz'la yollarını ayıran Manisa FK, yeni teknik direktörü Osman Özköylü nezaretinde ilk sınavını Çorum FK'ya karşı verecek. Ege ekibinde, sarı kart cezalısı ve aynı zamanda kadro dışı bırakılan Kaan Kanak takımdaki yerini alamayacak.

Ligin 13'er puanlı iki takımı arasında Pazar günü Manisa Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynanacak maçı İzmir bölgesi A klasman hakemlerinden Reşat Onur Coşkunses yönetecek. Saat 13.30'da başlayacak maçta Coşkunses'in yardımcılıklarını ise yine İzmir bölgesinden Sezgin Çınar'la Hüseyin Kıvanç Durmaz yapacak. Muğla bölgesinden Hakan Ülker de maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

