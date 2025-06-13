Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, eşi Perinay Tahtasız ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı merhum Ferdi Zeyrek’in kabri başında dua ederek andı. Tahtasız çifti ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Zeyrek ailesine taziye ziyaretinde de bulundu.

Kısa süre önce geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek’in ailesine yapılan ziyarette, Başkan Zeyrek’in Manisa halkı için hayalini kurduğu ve hizmete sunduğu belediye binasında, ailesi ve yakın çalışma arkadaşlarıyla bir araya gelindi. Taziye ziyaretinde duygusal anlar yaşandı.

CHP Çorum Milletvekili Tahtasız yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Manisa’nın genç, çalışkan ve dürüst evladı, gönüllerimizde derin izler bırakan Ferdi Zeyrek’i büyük bir özlem ve rahmetle anıyoruz. Kısa başkanlık süresinde parti ayrımı gözetmeden herkesin gönlünü kazandı. Onu erken yaşta kaybetmenin acısını yüreğimizde taşıyoruz. Geride bıraktığı eserlerle, dostluklarıyla ve ilkeleriyle her zaman hatırlanacak. İsmini yaşatmak hepimizin boynunun borcu.”

Milletvekili Tahtasız ve beraberindeki heyet, Ferdi Zeyrek’in bıraktığı izleri yaşatmaya devam edeceklerini belirtti.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ