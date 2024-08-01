Ahlatcı Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Manisa FK, Süper Lig’in yeni takımlarından Bodrum FK ile oynadığı hazırlık maçını 3-1 kaybetti.

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri’nde oynanan maçta ilk yarıda çok üstün bir oyun ortaya koyan Bodrum FK, 7 ve 29.dakikalarda Kenan Özer, 34.dakikada da Gökdeniz Bayrakdar’ın golleriyle devreyi 3-0 önde kapattı.

İkinci yarıda ilk yarıya göre daha atak oynayan Manisa FK, 48.dakikada Efe Taylan Altunkara ile farkı ikiye indirmesine rağmen başka gol olmayınca karşılaşma Bodrum FK’nın 3-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.