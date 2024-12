“Mandıra Filozofu” karakteriyle ün kazanan sanatçı Müfit Can Saçıntı, memleketi Çorum’da “Bir 80'ler Hikayesi” adlı oyunu sahneleyecek.

Müfit Can Saçıntı, yarın (24 Aralık 2024 Salı günü) saat 20.00’de Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda sanatseverler ve hayranları ile buluşacak. Yaş sınırı: 15+ ve üstü seyirciye hitap eden 100 dakikalık, 2 perde “Bir 80’ler Hikayesi” adlı oyunun canlı müziği ise Suat Erdem’e ait.

Hitit Tiyatro Sanat Organizasyon tarafından organize edilen oyunun biletleri, Gazi Caddesi üzerindeki Erdem Optik’ten temin edilebilecek. “Mandıra Filozofu” ve “Yaşamak Güzel Şey” filmleriyle sanatseverlerin gönlünde taht kuran Müfit Can Saçıntı, bu kez sahnelere tiraji- komik bir güldürüyle geliyor. “Bir Seksenler Hikayesi” adını taşıyan güldürü, sahnede bol bol 80’lere dair nostalji rüzgarı estirirken, yaşanmış gerçek olaylara dayanan bir hikayeyi merkeze koyuyor.

Kemanın Efendisi namıyla tanınan Suat Erdem, oyun içindeki şarkıların yanısıra, oyun öncesi 30 dakikalık bir “80’ler konseri" veriyor. Böylece seyirci tek biletle iki etkinlik izleme fırsatı yakalıyor.

Oyunun kostümü Özlem Çakır, ışık tasarımı Ersin Kızılkaya, yapım tasarımı Bülent Küreş imzasını taşıyor. İtiraz Ediyorum isimli gösterisiyle Türkiye ve Avrupa’da 5 yıl kapalı gişe oynayan Müfit Can Saçıntı, şimdi de Bir Seksenler Hikayesi ile turnelere başlıyor.

Oyunla ilgili bilgiler 0 549 251 33 06 nolu telefondan alınabilecek.

Editör: SELDA FINDIK