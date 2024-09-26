Mamak Belediye Başkanı hemşehrimiz Veli Gündüz Şahin, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Mamak’ta büyük bir oy patlaması yaparak aradan geçen 25 yıl sonra CHP bayrağını dalgalandırmanın ve halka hizmet etme imkanına kavuşmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Veli Gündüz Şahin, CHP Çorum İl Başkanlığını ziyaret etti. Parti teşkilatına iade-i ziyarette bulunan Şahin, gündemi ve Mamak’ta yaptıkları çalışmaları değerlendirdi.

Beraberinde Mamak CHP Grup Başkanvekili Veysel Karani Tunç, belediye meclis üyeleri ve danışmanları ile birlikte CHP İl Başkanlığını ziyaret eden Şahin, parti binasında düzenlenen sohbet toplantısına katıldı.

CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, Aşdağul Belediye Başkanı Şenol Öncül, İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Onur Topkül, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Merkez ilçe Gençlik Kolları Başkanı Kıvanç Azman, İl-İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ile parti binasında bir süre sohbet eden Şahin ve beraberindekiler, hem gündemi, hem de parti çalışmalarını değerlendirdi.



“MAMAK’TA 25 YIL SONRA

CHP BAYRAĞI DALGALANIYOR”

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Mamak Belediyesi’nde 25 yıl sonra CHP bayrağını dalgalandıran, CHP’nin iktidar yolunda umutların artmasına vesile olan Veli Gündüz Şahin’e teşekkür ederek, çalışmalarında üstün başarılar diledi.

Mamak’ta Başkan Şahin ve ekibinin duyarlı davranışı sonucu Çorumlu şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın isminin kütüphaneye verilmesini gurur ve mutlulukla karşıladıklarını dile getiren Solmaz, “Mamak emin ellerde, Mamak doğru ellerde” ifadesini kullandı.

CHP’li belediyelerin karşılıklı dayanışma içerisinde olacağını, sorunları birlikte aşacaklarını, birlikte hizmet üreteceklerini ifade eden Solmaz, “üzerimize düşen her görev ve sorumlulukta Mamak Belediyesinin yanındayız” dedi.

“CHP, İLK SEÇİMLERDE İKTİDARA GELECEK”

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin ise, kendisinin örgüt tabanından, CHP Gençlik Kollarından geldiğini, Mamak’ta 10 yıl 8 ay ilçe başkanlığı yaptığını, ilçeyi ve bölge halkını çok iyi tanıdığını anlatarak, “Partimiz bizlere çok şeyler kattı, bizler de partimizi iktidara getirmekte kararlıyız. Mamak’ta aradan geçen 25 yıl sonra büyük bir oy patlaması yaparak belediyeyi aldık. Seçimlerde büyük başarı sağladık. Önümüzdeki ilk seçimlerde, erken seçim olması da tercihimizdir CHP iktidara gelecektir. CHP iktidarı ile birlikte parlamenter sisteme tekrar geçiş yapacağız” şeklinde konuştu.

Partililere birlik ve beraberlik içerisinde çalışmayı, güçbirliği halinde hareket etmeyi öneren Şahin, alması zor bir bölge olan Mamak’ta 65 bin 200 farkla seçimi aldıklarını, partinin iktidara gelmesi için hiçbir engelin olmadığını söyledi.



“Ankara’da bir hemşehriniz var. Kapımız tüm Çorumlulara açık” diyen Şahin, Mamak Belediyesi’ni 1.5 katrilyonluk borçla devraldıklarını, ancak bu borcun altından kalkabileceklerine yürekten inandığını sözlerine ekleyerek, “hükümet elimizi kolumuzu bağlıyor. Alımlarda, satın almalarda zorluk çıkartıyorlar. Çok fazla iş talebi ile karşılaşıyoruz. 200-300 kişilik kadro için 30 binin üzerinde başvuru oluyor. Bu durum bizleri üzüyor. İşsizlik sorununun çözülmesi gerekmektedir. Bunu da CHP iktidarında başaracağız. Kardeş belediyelerimize de elimizden geldiğince yardımcı olacağız” diye konuştu.

MEMLEKET ZİYARETİ

Ankara - Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, memleketi Çorum'da ayrıca

Alaca Kaymakamı Engin Tok ile Alaca Belediye Başkanı Şerif Aslan'ı ziyaret etti.

Şahin, Alaca halkı ile de sohbet etme imkânı buldu.