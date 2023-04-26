Malatya’da giyim ve zücaciye mağazaları olan ancak işyerleri depremde zarar gören Yeşilkaya ailesi Çorum’da yeni bir hayata başladı. İlimize yerleşen ve kısa sürede iki işyeri açan Malatyalı aileyi, mağazalarının açılışında Vali Mustafa Çiftçi de yalnız bırakmadı.

Malatyalı Giyim Mağazası’nın açılış kurdelesini kesen Vali Çiftçi, esnaf Süleyman Yeşilkaya’ya hayırlı kazançlar diledi.

Açılışa ayrıca İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, İl Ticaret Müdürü Fikret Yıldırım ve İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Elvan Kaya katıldı.

Malatyalı Giyim Mağazası Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi No:228 Osmancık Köprüsü altında hizmet veriyor.

(Nurdan AKBAŞ)