Ahlatcı Çorum FK’da, 31 Ağustos’ta Sakaryaspor’la oynanan Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi 4.hafta maçı sonrası milli ara nedeniyle futbolculara verilen izin sona erdi. Kırmızı-siyahlı ekip, Yeni Malatyaspor’la 14 Eylül’de oynayacağı 5.hafta maçının hazırlıklarına başladı.
Dün, saat 17.00’de tesislerde toplanan kırmızı-siyahlılar, 18.00’de yaptıkları antrenmanla Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına start verdiler. Teknik direktör Serkan Özbalta nezaretinde gerçekleştirilen haftanın ilk antrenmanı yenileme çalışması şeklinde geçerken, çalışmaya tüm futbolcular katıldı.
HAFTA SONU ÇİFT MESAİ
Kırmızı-siyahlılar, bugün ve yarını çifter antrenmanla geçirerek Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecekler.