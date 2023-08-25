Hiçbir şey değişmedi.

-1- Amerika dâhil Avrupa’nın emperyalist sömürgeci ve hain kafası değişmedi.

-2-Bizim milletimizin okumamakta, araştırmamakta inadı değişmedi.

ÖZÜR DİLERİM! Halk böyle saf olunca, cahil olunca; … , kendini bir şey zanneden dinli –dinsiz- doğru -eğri- sağcı – solcu- bilgili- bilgisiz- ilgili- ilgisiz- vasıflı- vasıfsız- sarıklı- cübbeli- takkeli- … , hatta cahil biri ortaya çıkıp millete akıl ve yön veriyor. En büyük meziyetleri karşı tarafa çok iyi çamur atıyorlar. Halk bunlar ne kadar doğru acaba demeye ihtiyaç duymuyor. Yeter ki karşı tarafa çok iyi aşağılayıcı laf etsin.

---- Bunlar- onlar- şunlar- hepsi - her yerde ahkâm kesiyor da kim dinliyor bunları? Kim itibar ediyor bunlara? Kim imkân veriyor bunlara. ---- HALKIN OKUMAYANLARI -----

Sayın hocamız PROF. DR. YUSUF HALACOĞLUNUN dediği gibi HALK CAHİL. Okumuyor. Okuyan da tek taraflı okuyor. Onun da bir gözü kör. .

İşte bu olumsuz cahilâne ortamda; bin yıldır Türk düşmanı olanlar kafa karıştırmak için yüzlerce konu buluyorlar. Onlarca grup ve taraftar buluyorlar. Çünkü dünyanın en kozmopolit ülkesiyiz. Çok ama çok okumalıyız, çok ama çok akılı olmalıyız. Ne kadar cahilsek o kadar kanmaya ve kandırılmaya açığız demektir. Şimdi YUSUF HALACOĞLU HOCAMIZIN YAZISINI OKUYUN.

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Yusuf Halacoglu'dan güzel bir analiz;

EĞER;

TIP okursan karşına insan DNAsının şempanze ile %98 aynı olduğu çıkar...

BİYOLOJİ okursan karşına evrim çıkar...

FİZİK okursan karşına BİG BANG çıkar...

KİMYA okursan karşına elementlerin kaynaşmasıyla İLK CANLILARIN nasıl oluştuğu çıkar...

TARİH okursan karşına dinlerin nasıl ortaya çıktığı çıkar...

JEOLOJİ okursan karşına dünyanın 4,5 milyar yıl yaşında olduğu çıkar...

ARKEOLOJİ okursan karşına tüm Ortadoğu dinlerinin temelini oluşturan SÜMER kültürü çıkar...

PALEONTOLOJİ okursan karşına dinozorlar çıkar. Din kitapları yazmaz bunu...

EMBRİYOLOJİ okursan karşına insanın balık atasından kalma solungaçları ve kuyruk çıkar...

Ama hiçbir şey okumazsan

sana ne söylenirse ona inanırsın.

Hep başkasının sana sunduğu hayatı yaşarsın,

başkalarının doğrularıyla yaşamak zorunda kalırsın,

seni herkes kandırır.

Ama sen bunların hiçbirisini fark etmezsin bile...

12 adaları 1912’de verdik.....

Nerde mi?

Lozan şehrinin Ouchy semtinde.

Şu Lozanda adaları verdik diyip oku emrinden uzak güruhun meydanlarda Lozanda verdik deyip algı yaratması bundan!!

Araştırmayan halk da: “ulan savaşı kazandık- adaları verdik”e inandırıldı...

Osmanlı Devleti, bugün 12 Adalar olarak bilinen adaları İtalya'ya bırakıyor.

Sene 1912, “Uşi Anlaşması”dır bu gördüğünüz anlaşma. İtalya'ya bırakıyor fakat geçici olarak.

Anlaşma şartlarına uyulduğu takdirde adalar tekrar Osmanlı Devleti'ne geri verilecek.

Fakat şartlara uyum sağlanmıyor.

Bu yüzden 3 yıl sonra, yani 1915'te Londra'da bu konu gündeme geliyor ve Londra Paktı denilen anlaşmada bu adaların tamamı İtalya'ya bırakılıyor.

Bakınız itiraz eden hiçbir padişah yok. Hiç sultan yok.

Adaları İtalya'ya bırakmakla kalmıyorlar aynı sene bir de Çanakkale Boğazı'na dayanıyorlar ve Çanakkale Savaşı'nı yapıyoruz.

Yani 12 Adalar önce Uşi'de, sonra da 1915’de Londra'da İtalya'ya verilmiştir.

Osmanlı temsilcilerinden biri Rumbeyoğlu Fahreddin Bey'dir.

Bu adam kim mi?

Türk milleti bir milli mücadele verirken, Kuvayı Milliye'yi kurmuşken, bu adam Kuvayı Milliye'nin karşısına Damat Ferit'in kurduğu Kuvayı İnzibatiye ile çıkan adamdır ve Yunan ordusunun yanında olmuştur. Savaş kazanılınca sürgün edilenlerin arasında yer almıştır.

12 Adaları İtalya'ya bırakan heyetin içerisinde bu adam vardır.

Şimdi asıl olaya gelelim...

Uşi Anlaşması'nın ismini aldığı Uşi, Lozan şehrinin bir semtidir. Bu yüzden 1912'de imzalanmış olan Uşi Anlaşması, İtalyan tarihinde Lozan Anlaşması olarak geçer. Fakat bizim bildiğimiz yani 1923'te imzalanan Lozan Barışı ile bu anlaşma birbirine karıştırılmasın diye bu anlaşmaya Uşi denmiştir.

İşte arkadaşlar sahte kiralık tarihçiler, yani Kadir Mısıroğlu, Armağan ve çetesi, bu durumdan faydalanıyor ve

12 Adaların Lozan Anlaşması'nda gittiğini söylüyorlar.

Halbuki o Lozan başka, bu Lozan başka. Ne yazık ki bunu bütün millete yutturdular ve böylece milletimizi Lozan barışına düşman ettiler.

Bizim bildiğimiz Lozan Anlaşması'nda ise bilakis Ege'de birçok ada Türkiye'ye geçmiştir.

Türkiye'ye Lozan Anlaşması ile geçen bu adalar ise, son 10 yılda Yunanistan'a bırakılmıştır.

Bugün Yunan papazların mangal yaptığı Ege adaları, uluslararası anlaşmaya göre halen daha Türklerindir...

Umulur ki bol bol paylaşılır, gruplara atılır, milletimiz bilgilendirilir...

Prof.Dr. Yusuf HALAÇOĞLU