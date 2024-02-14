Okul Sporları Daire Başkanlığı'nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Küçük Kızlar Voleybol Grup Birinciliği Çorum'da devam ediyor. B grubunda mücadele eden Çorum temsilcisi Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ilk maçında Düzce temsilcisine 2-0 yenilmişti. Dün Atatürk Spor Salonu'nda ikinci maçını Amasya Ziyapaşa Ortaokulu ile oynadı. Baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Çorum'un küçük sultanları 25-15 ve 25-16'lık setlerle maçı 2-0 kazandı. Çorum temsilcisi bugün Atatürk Spor Salonu'nda saat 14.30'da Samsun 23 Nisan Ortaokulu ile oynanacak karşılaşmayı kazansa dahi gruptan çıkma şansı kalmadı.

Editör: RIFAT KARA