Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Küçük Kızlar Voleybol İl Birinciliği sona erdi. 16 okulun katılımı ile gerçekleşen il birinciliğinde önceki gün final heyecanı yaşandı. Tevfik Kış Spor Salonu’nda oynanan final maçında Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ile 23 Nisan Ortaokulu karşı karşıya geldi. Irmak Deniz Özpamuk’un Beden Eğitimi Öğretmeni olarak görev yaptığı Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu rakibi karşısında üstün bir oyun ortaya koyarak maçı 25-18 ve 25-22’lik setlerle 2-0 kazanmasını bildi.

Bu sonucun ardından Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 2021 yılından itibaren ambargo koyduğu şampiyonluk kupasını bu yılda kazanarak üst üste 4.şampiyonluğunu elde etti. 23 Nisan Ortaokulu ise ikincilik kupası ile teselli buldu.

ÜÇÜNCÜLÜK KUPASI AHMET TEVFİK İLERİ'NİN

23 Nisan Ortaokulu ile Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu arasında oynanan final maçı öncesi Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu ile Özel Bilgi Koleji üçüncülük maçında kozlarını paylaştı. Tevfik Kış Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu 2-0 kazanarak üçüncülük kupasının sahibi oldu. Özel Bilgi Koleji ise il birinciliğini dördüncü sırada tamamladı.