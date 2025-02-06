Türkiye Kamu Sen Konfederasyonu’na bağlı Türk Sağlık Sen eski Çorum Şube Başkanı ilimizin sevilen simalarından Mahmut Özarslan uzun süredir tedavi gördüğü Ankara İbni Sina Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) eski İl Başkanı Mustafa Özarslan ile Menderes, Akif ve merhum Davut Özarslan'ın kardeşi olan Mahmut Özarslan’ın cenazesi bugün öğle namazının ardından Akşemseddin Cami'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ