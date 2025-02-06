“Dilimizin Zenginlikleri” projesi kapsamında hazırlanan “İkice Haber” isimli gazeteyi çıkaran Bahçelievler İlkokulu üçüncü sınıf öğrencileri, 3 Ocak tarihinde Vali Çalgan’ı ziyaret etmişler ve hazırladıkları sınıf gazetesini takdim ederek okullarına davet etmişlerdi. Vali Çalgan da kendilerini okullarında ziyaret etme sözü vermişti.

Bu sözü yerine getirmek üzere Vali Çalgan, Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ile birlikte Bahçelievler İlkokulu’nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Kitap okuma etkinliğine katılarak “O Kaşık” isimli hikâye kitabını okuyan Çalgan, kitap okumanın önemine dikkat çekerek öğrencilere başarıya giden yolda tavsiyelerde bulundu.

Editör: KEMAL YOLYAPAR