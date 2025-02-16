Hak-İş İl Temsilcisi ve Hizmet-İş Şube Başkanı Mustafa Köroğlu, Genel Başkanları Mahmut Arslan’ın yarın ilimize gelerek hem sendika temsilcileriyle bir araya geleceğini hem de Çorum'da düzenleyeceği basın toplantısında ülke gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulunacağını dile getirdi.

Çorum'da sendika temsilci toplantıları ve bir dizi ziyaretlerde bulunacak olan Hak-İş Genel Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Arslan’ın Öğretmenevi'nde düzenleyeceği basın toplantısı ise saat 10.00’da başlayacak.

Toplantıda ayrıca Psiko-Sosyal Destek Platformu proje açılışı yapılacak.

Editör: HABER MERKEZİ