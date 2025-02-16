Müslümanlar Kur’an-ı Kerim’in indirildiği Şaban ayının 14’ünü 15’ine bağlayan geceyi, günahlardan arınma, temize çıkma, ilahî af ve mağfirete nail olmak için Berat Kandili’ni kutladı.

Çorum’da da Ulucami’de İl Müftülüğü tarafından Berat Kandili özel programı yapıldı. Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği her kandilde olduğu gibi Berat Kandili gecesinde de geleneği bozmayarak vatandaşlara süt ikram etti.

Birlik Başkanı Yılmaz Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve birlik yöneticileri Berat Kandili’ni camilerde ibadetle geçiren vatandaşlara namaz sonrasında cami çıkışı süt ikram etti.

Birlik Başkanı Kaya; “Tüm İslam aleminin ve siz değerli üyelerimizin Berat Kandili mübarek olsun” dedi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ