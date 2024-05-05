Toplantıda, şehirdeki huzur ve güven ortamının sağlanmasına yönelik muhtarların görüş ve önerileri alınarak, istişarelerde bulunuldu.

Vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlama noktasında toplumun her kesimiyle ortak çalışmalar yürüttüklerini belirten Vali Dağlı, muhtarların görüş ve desteklerinin çok değerli olduğunu, sorunları çözme noktasında birlikte yol almaya devam edeceklerini ifade etti.

Son bir ay içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlerin ele alındığı toplantıda, muhtarların önerileri de değerlendirildi.

Toplantıya; Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcıları Tamer Orhan, Erdoğan Kanyılmaz, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ile mahalle muhtarları katıldı.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ