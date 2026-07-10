Çorum'da mağarada mahsur kalan kişiyi kurtarmak için yapılan çalışmalara ara verildi.

Pancarlık ile Kavacık köyleri arasında kayalık alandaki bir mağarada İ.A'nın mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekiplerince izinsiz kazı yapmak için giren 5 kişiden 4'ünün mağaradan çıktığı, birinin ise içeride mahsur kaldığı belirlendi.

Halat yardımıyla mağaraya giren AFAD ekipleri, içeride gaz olduğunu fark etti.

Bunun üzerine İskilip ilçesinde bulunan bir maden ocağındaki tahlisiye ekibinden yardım istendi.

Bölgeye gelen 4 kişilik tahlisiye ekibi, AFAD görevlileri ile mağaraya girdi.

Mağarada yaklaşık 60 metre ilerleyen ekipler, şarjlı hilti, testere, mont ve sırt çantası gibi eşyalara ulaştı. Mağaranın bir insanın sürünerek sığabileceği derinliklerinde yoğun metan gazı tespit edilmesi üzerine ekipler mağaradan çıktı.

Mağaradaki arama çalışmalarına, ekipler için gerekli güvenlik önlemi alınana dek ara verildiği, içerideki zehirli gazların tahliye edilmesinin ardından yeniden arama yapılacağı bildirildi.

Öte yandan jandarma ekiplerince izinsiz kazı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli, ifade işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığının talimatıyla salıverildi.