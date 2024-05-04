*** ÇORUM HABER’in Kurucusu, Başyazarı, Şirket Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, küfürün ve kaba davranışların adeta salgın hastalık gibi yayıldığını belirterek, magandalar kadar magandalığa tepkisiz kalanların da, toplumsal dokunun temellerine bilmeden dinamit koyduklarını söyledi.

Umut Radyo Genel Yayın Yönetmeni Meltem Danışman Çınar, “Çorum Güncesi” programında, Vali Zülkif Dağlı’nın koltuğuna oturan 23 Nisan Valisi Ayşe Nefin Ölçüm’ün Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın’ı telefonla arayarak “Maçlarda küfür istemiyoruz” dediğini ve bu cümlenin ÇORUM HABER’e manşet olduğunu hatırlattı.

23 Nisan Valisi’nin bu sorunu gündeme getirmesine tek kelimeyle bayıldığını, daha sonra bu duygusunu Vali Dağlı ile de paylaştığını ve kendisine teşekkür ettiğini belirten Mehmet Yolyapar, “İyilik gibi kötülük de bulaşıcıdır. Kaba-sabalık, küfürbazlık, hırçınlık, şiddet eğilimi bulaşıcı bir hastalık gibi yayılıyor. Caddede yürürken, yanımdan geçen iyi giyimli, genç ve güzel kızlarımızın inanılmaz küfürler ettiklerine tanık olduğumda, yüzüm kızarıyor. Ülkemin, Çorum’umun geleceği adına kahroluyorum.” dedi.

Yolyapar, bu konudaki sözlerini şöyle sürdürdü: “Biliyorum ki, bu kızlarımız da, magandalığı marifet sanan gençlerimiz de, yaptıklarının çirkinliğini fark edemiyorlar, modaya uyduklarını sanıyorlar. Zaten toplumun büyük çoğunluğunda ‘ben böyleyim’i kendine hak sayma yanlışı var. Aynı şey spor karşılaşmaları için de geçerli. Binlerce kişinin içinde bir kişi bile küfürden rahatsız olsa, onun hakkı ihlal ediliyor demektir. Bunları toplum olarak hoş karşılamayıp karşı durmalıyız. Hanımefendiliği, beyefendiliği, kısaca medeniyeti öğütlemeli ve bunu kampanyaya dönüştürerek mücadelesini vermeliyiz. Aksi halde çok kötüye gidiyoruz.”