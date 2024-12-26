Beslenme ve Diyetetik Kulübü, büyük ilgi gören etkinliklerinde bu kez maden suyunun beslenme ve sağlık açısından önemini ele alacak.

Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda bugün saat 13.00’de düzenlenecek olan etkinliğe Kızılay Maden Suyu Ar-Ge ve Kalite Direktörü Tuğba Şimşek konuşmacı olarak katılacak.

Konuyla ilgili çağrıda bulunan Eğitim Koordinatörü Ahmet Serhat Afşar; “Bu özel etkinlikte, doğal bir mineral deposu olan maden suyunun insan sağlığına etkilerini keşfedecek, Kızılay Maden Suyu’nun yenilikçi vizyonu ve sektördeki başarı hikayesiyle tanışma fırsatı bulacağız. Sağlık, beslenme ve sektörün geleceği üzerine keyifli bir sohbet ve değerli bilgiler için sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız. “Markaların Nutri-Food Yolculuğu” serimizin bu özel etkinliğini kaçırmayın” dedi.

Editör: Haber Merkezi