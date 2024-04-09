Çorum FK ile 1-1 berabere kaldıkları maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, iki takımın da kazanabileceği bir maç oynadıklarını ifade ederken, “Maçın hakkı beraberlikti” dedi.

Hafta içerisinde Göztepe karşısında 2-0 geriden gelip 3-2 kazandıkları maçın ardından puan puana oldukları Ahlatcı Çorum FK ile zorlu bir maça çıktıklarının kaydeden Mustafa Gürsel, Çorum’a puan ya da puanlar için geldiklerini ifade ederken, “Henüz 2.dakikada, bireysel hatadan gediğimiz golle 1-0 geriye düştük. Çorum gibi bir deplasmanda maça 1-0 geride başlamak kolay değil.

Moralsizlikle başladık maça ancak dakikalar ilerledikçe oyunda dengeyi sağlayıp pozisyonlar bulmaya başladık. İlk yarıda da gol bulabilirdik.

İkinci yarıda beraberlik golünü bulduktan sonra oyun iki tarafa da gitti geldi. Biz de kazanabilirdik, Çorum FK da kazanabilirdi. Ama maçın hakkı beraberlikti.

Geriden gelip çok değerli 1 puan aldık. Bu zorlu deplasmandan 1 puanla ayrılmamız Bayram öncesi moral oldu.

Bundan sonraki maçlarda hedefimize ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağız” şeklinde konuştu.